Трамп объяснил свое решение отложить введение повышенных пошлин
Американский президент Дональд Трамп объяснил паузу во введении пошлин до 50% чрезмерной обеспокоенностью среди людей, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The New York Times.
Он отметил, что «люди стали выходить за рамки», стали слишком паникующими и начали «немного бояться».
Ситуацию на рынке Трамп охарактеризовал как «довольно мрачную» после решения о введении пошлин.
Ранее Дональд Трамп заявил, что торговые партнеры США «умирают от желания заключить сделку» и «целуют его задницу» из-за торговых пошлин, которые он ввел против импортных товаров.
Республиканец также назвал возмездием свои 104-процентные тарифы для Китая, добавив, что теперь американцы ответят «обдиравшим» их китайцам.