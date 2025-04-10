Трамп объяснил свое решение отложить введение повышенных пошлин

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Американский президент Дональд Трамп объяснил паузу во введении пошлин до 50% чрезмерной обеспокоенностью среди людей, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The New York Times.

Он отметил, что «люди стали выходить за рамки», стали слишком паникующими и начали «немного бояться».

Ситуацию на рынке Трамп охарактеризовал как «довольно мрачную» после решения о введении пошлин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что торговые партнеры США «умирают от желания заключить сделку» и «целуют его задницу» из-за торговых пошлин, которые он ввел против импортных товаров.

Республиканец также назвал возмездием свои 104-процентные тарифы для Китая, добавив, что теперь американцы ответят «обдиравшим» их китайцам.