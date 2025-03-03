Трамп обещал объявить о чем-то грандиозном 4 марта

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что во вторник вечером намерен сделать «грандиозное объявление».

«Завтра вечер будет грандиозным. Скажу, как есть», — написал президент США в соцсети Truth Social.

При этом американский лидер не уточнил содержание предстоящего заявления.

Ранее газета The New York Times писала, что Дональд Трамп планирует встретиться с чиновниками для рассмотрения и, возможно, принятия мер против Украины, в том числе речь может идти о прекращении военной помощи Киеву.