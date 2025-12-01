Трамп не ставит сроки по украинскому урегулированию

сегодня в 01:39

Трамп: коррупция на Украине создает проблемы на переговорах

Президент США Дональд Трамп обозначил коррупцию на Украине как один из ключевых факторов, осложняющих мирный процесс, сообщает РИА Новости .

Трамп назвал коррупционный скандал на Украине «сложной проблемой». При этом американский лидер позитивно оценил результаты переговоров с украинской делегацией во Флориде, заявив, что стороны «поладили» и есть «хороший шанс на заключение сделки».

Трамп также заявил, что не ставит никаких «крайних сроков» для России относительно урегулирования украинского конфликта.

Глава Белого дома подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф планирует встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни.

