Трамп не оценил вопрос о помощи США в восстановлении Украины

В ходе совместной пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Дональда Трампа, последний был явно застигнут врасплох вопросом о возможном участии Вашингтона в восстановлении Украины, сообщает «Царьград» .

Трампа спросили о потенциальных инвестициях США в Украину. Американский лидер был крайне удивлен подобным вопросом, назвав его странным.

«Я имею в виду, что мы вложили туда около 350 миллиардов долларов, и я думаю, что это довольно большой вклад», — отметил он.

В ходе переговоров с Трампом Макрон выразил готовность возобновить общение с российским президентом Владимиром Путиным. Опираясь на свой опыт, французский президент подчеркнул важность поддержания связей, даже с теми, с кем существуют разногласия. Он напомнил, что после событий в Буче Франция приостановила все контакты с Россией. Однако, по его мнению, сейчас сложилась новая ситуация, определяемая, в частности, приходом к власти в США новой администрации, открытой к контактам с Владимиром Путиным.