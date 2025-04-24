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Трамп не исключил встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может встретиться в Саудовской Аравии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «Царьград» .

При разговоре с журналистами Трамп заявил, что подобная вероятность есть. При этом он отметил, что, скорее всего, эта встреча состоится после завершения его поездки.

«Это возможно, но, скорее всего, нет», — сказал Трамп.

Президент США планирует посетить Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар с 13 по 16 мая.