Трамп назвал причину, почему Россия и Китай опасаются НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о роли Америки в Североатлантическом альянсе. По его словам, без участия США военный блок не представлял бы никакой угрозы для Москвы и Пекина, но так как Штаты входят в его состав, РФ и КНР опасаются его, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсеть Truth Social.

Трамп отметил, что ни Россия, ни Китай не испытывают страха перед НАТО, если исключить из него американский компонент.

Президент также усомнился в готовности партнеров по альянсу прийти на помощь США в критической ситуации. Он подчеркнул, что вряд ли может рассчитывать на поддержку союзников, когда Вашингтону действительно понадобится помощь.

Таким образом, Трамп поставил под вопрос эффективность взаимных обязательств внутри Североатлантического блока. Его заявление касается баланса сил и реальной ценности военно-политического объединения для всех его участников.

