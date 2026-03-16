Трамп назвал отказ Ирана от ядерного оружия обязательным условием будущей сделки

Американский президент Дональд Трамп в воскресенье назвал отказ Ирана от планов разработки ядерного оружия первым и обязательным условием будущей сделки с Тегераном, сообщает РИА Новости .

«Никакого ядерного оружия. Это то, с чего все начинается. А дальше, сверх этого, будет много других вещей», — отметил он.

Трамп выступил с утверждением, что Иран хочет возобновить переговоры с США, но якобы пока к ним не готов. При этом он заявил, что между двумя странами идет диалог на дипломатическом уровне.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

