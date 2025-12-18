Трамп назвал армию США самой могущественной в мире

Американский президент Дональд Трамп в обращении к нации назвал армию США самой могущественной в мире, сообщает RT .

«У нас самая мощная армия в мире», — заявил он.

Как отмечает издание The Hill, в последнее время американский лидер стал уделять в своих публичных выступлениях больше внимания внутренней повестке, а не вопросам внешней политики. Ранее некоторые представители Республиканской партии критиковали президента за то, что он недостаточно говорит о волнующих избирателей экономических проблемах страны.

Традиционные обращения к нации из Овального кабинета обычно посвящаются ключевым вопросам государственной важности.

