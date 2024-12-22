Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера
Продюсер телевизионных шоу может стать американским послом в Лондоне
Продюсер телевизионных шоу Марка Бернетта может стать американским послом в Лондоне, написал в своей соцсети Truth Social избранный президент США Дональд Трамп.
«Большая честь назначить Марка Бернетта специальным послом в Великобритании», — написал Трамп, его слова приводит РИА Новости.
Бернетт родился в Лондоне. Он обладатель 13 наград «Эмми» и бывший глава MGM.
Трамп выступал в роли ведущего в шоу Бернетта «Ученик».