Трамп намерен сменить власть на Кубе до конца 2026 года

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сменить режим на Кубе до конца 2026 года и ведет поиск союзников внутри кубинского правительства, сообщает Сноб .

По данным The Wall Street Journal, представители администрации Дональда Трампа проводят встречи с кубинскими эмигрантами и гражданскими организациями в Майами и Вашингтоне. Основная цель — найти человека в руководстве Кубы, который согласится сотрудничать с США для смены власти на острове.

Американские власти считают поиск такого союзника ключевым элементом своей стратегии по усилению влияния в западном полушарии. Вдохновением для этих действий стал опыт операции в Венесуэле, где в январе при поддержке информатора из окружения Николаса Мадуро была проведена операция по его похищению.

Для давления на кубинское руководство администрация США рассматривает возможность введения ограничений на поставки нефти из Венесуэлы и блокировки экспорта медицинской продукции с Кубы. В настоящее время президентом Кубы является Мигель Диас-Канель, его срок полномочий истекает в 2028 году.

