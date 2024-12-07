Трамп, Макрон и Зеленский встретились в Париже
СМИ сообщили о встрече Трампа, Макрона и Зеленского в Париже
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Избранный президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Елисейском дворце в Париже, пишет РБК.
Встреча лидеров трех стран состоялась в рамках предстоящей церемонии открытия собора Нотр-Дам после реставрации, которую провели после пожара.
По данным РИА Новости, французский лидер планирует провести двустороннюю встречу с Зеленским и Трампом по отдельности.
Будет ли встречаться с украинским президентом вновь избранный лидер США Дональд Трамп, не уточняется.