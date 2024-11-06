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Трамп лидирует в штате Кентукки с более 63% голосов

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Кентукки после закрытия избирательных участков, он набрал более 63% голосов, пишет РИА Новости .

Его оппонент Харрис набирает 35,5%. По данным Ассошиэйтед Пресс, в этом штате обработаны порядка 2% бюллетеней.

В США идет день основного голосования на выборах президента. Голосование уже идет во всех семи колеблющихся штатах — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.