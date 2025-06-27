Трамп: Канада скопировала агрессивную политику ЕС

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой после решения Оттавы ввести налог на цифровые услуги, который затронет американские технологические компании, сообщает РИА Новости .

«Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400 процентов на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну», — заявил Трамп в своем посте в соцсети Truth Social.

Он обвинил Канаду в копировании политики Евросоюза, где также рассматривают аналогичные меры против США.

Глава Белого дома пообещал жесткий ответ, прекратив все обсуждения по торговым вопросам с Канадой.

«Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней», — добавил американский лидер.

Этот шаг может резко обострить и без того напряженные отношения между странами, особенно на фоне давних споров по молочным продуктам и автомобильным тарифам.