Трамп и Си Цзиньпин сделали первые заявления во время встречи

сегодня в 05:32

Лидеры КНР и США выразили уверенность в успешности переговоров

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи, состоявшейся в южнокорейском городе Пусан, выразили уверенность в успешности переговоров, сообщает газета «Известия» .

Президент США Дональд Трамп назвал своего китайского визави «величайшим руководителем великой нации», отметив, что «мы вместе можем достичь величия». Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут выстроить прочные взаимоотношения, способные обеспечить стабильность и процветание обоих государств на долгие годы вперед.

Со своей стороны, китайский лидер подчеркнул, что предшествующие торговые консультации заложили фундамент для успешной встречи. Он также отметил, что совместное участие в разрешении конфликтов, вроде прекращения огня в секторе Газа, свидетельствует о готовности сторон сотрудничать даже в самые трудные времена.

«Мы уверены, что совместные усилия позволят нам преодолевать любые трудности и достигать новых высот», — добавил Си Цзиньпин, подчеркивая готовность Китая совместно отвечать на международные вызовы.

Во время встречи прозвучал вопрос журналистов относительно намерений США провести ядерные испытания, однако американский президент воздержался от комментариев.