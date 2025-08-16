Трамп и Путин во многом согласовали вопрос гарантий безопасности Украины

сегодня в 04:50

Трамп рассказал о согласовании вопроса гарантий безопасности Украины с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным они во многом согласовали вопрос гарантий безопасности для Украины. Он посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти на договоренность с Москвой, чтобы урегулировать конфликт, сообщает ТАСС .

По словам Трампа, Белый дом и Кремль «близки к сделке» по урегулированию украинского кризиса. Президент США считает, что сейчас достижение договоренности зависит от украинского лидера.

Трамп также убежден, что теперь есть «очень хороший шанс» на окончание конфликта на Украине.

Хозяин Белого дома также объявил о подготовке трехсторонней встречи с президентами России и Украины.

Владимир Путин и Дональд Трамп проводили переговоры на Аляске с 15 по 16 августа. В Кремле встречу президентов оценивали как «очень позитивную».