Трамп хочет оценить возможность диалога между Путиным и Зеленским

Американский президент Дональд Трамп после встреч с главами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским планирует оценить возможность диалога между ними без него. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Марку Левину, сообщает РБК .

Трамп заявил, что у него с Путиным и Зеленским были «очень успешные встречи». Теперь он хочет, чтобы президенты России и Украины встретились вдвоем, без него.

«Я хочу посмотреть, что произойдет», — добавил Трамп.

Он, в случае необходимости, присоединится к Путину и Зеленскому, чтобы стороны смогли прийти к соглашению. Между президентами России и Украины установились тяжелые, плохие отношения.