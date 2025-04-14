Трамп хочет отобрать лицензию у программы «60 минут»

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него «большая честь» подать в суд на американскую телепрограмму «60 минут» (60 Minutes) из-за ее репортажей об Украине и Гренландии. Политик обвинил шоу в клевете, оскорблениях и мошенничестве, следует из его публикации в соцсети Truth Social .

По словам Трампа, в последних сюжетах «60 минут» на телеканале CBS также был сюжет про Гренландию. В нем, по мнению президента, «представили нашу страну ложно, неточно и мошеннически».

«Они не „новостное шоу“, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под „новости“, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!» — написал Дональд Трамп.

Американский лидер также выразил надежду, что на программу наложат «максимальные штрафы и наказание».

Накануне в эфире американских «60 минут» выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил США в якобы схожих взглядах с Россией и выступил против переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. После этого Дональд Трамп раскритиковал этот выпуск, подчеркнув, что этот сюжет «превзошел все предыдущие», добавляет РИА Новости.