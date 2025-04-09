Трамп: Германия разорилась из-за «зеленой аферы»
Д. Президент США Дональд Трамп жёстко раскритиковал энергетический курс Германии, заявив во время выступления в Белом доме, что страна «почти обанкротилась» из-за перехода на возобновляемую энергетику, сообщает Lenta.ru.
Эксперименты с «зелёными» технологиями привели Германию к экономическому кризису, вынудив вернуться к угольным электростанциям. «Они стали настолько зелёными, что почти разорились. Германии пришёл конец», — заявил Трамп, назвав «зелёную энергетику» аферой.
Президент США противопоставил ситуацию в Германии американскому подходу, предложив называть угольную энергетику «красивым чистым углём».
Власти ФРГ пока не прокомментировали слова Трампа.
Ранее глава Белого дома подписал указы о расширении использования угля для производства энергии.