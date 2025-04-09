Трамп: Германия разорилась из-за «зеленой аферы»

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Д. Президент США Дональд Трамп жёстко раскритиковал энергетический курс Германии, заявив во время выступления в Белом доме, что страна «почти обанкротилась» из-за перехода на возобновляемую энергетику, сообщает Lenta.ru.