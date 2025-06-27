Трамп эмоционально осудил наследие Байдена: «Это доводит до слез»
Трамп «сквозь слезы» назвал политику открытых границ катастрофой
Президент США Дональд Трамп устроил эмоциональный разнос наследию предыдущей администрации, едва сдерживая дрожь в голосе, сообщает газета «Известия».
О своем возмущении американский президент заявил на встрече с ветеранами в Белом доме. Его особенно возмутили два «байденовских эксперимента» — открытые границы и допуск трансгендеров в женский спорт.
В самый эмоциональный момент президент сделал паузу.
«Это могло бы довести до слез… Но я не плачу. Не хочу выглядеть плаксой», — отметил глава Белого дома.
Особый цинизм, по мнению Трампа, в том, что «старый Джо» вряд ли сам верил в эту повестку.
Это не его решения, — убежден президент. — Он просто марионетка радикалов».