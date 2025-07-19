Трамп: БРИКС начало угасать после угроз ввести против стран пошлины 10%

Объединение БРИКС якобы быстро начало угасать после предупреждения, что Соединенные Штаты введут торговые пошлины против стран-участников в размере 10%. Власти США не дадут доллару стать слабее, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает « Коммерсант ».

Он назвал БРИКС «небольшой группой», которая начала быстро угасать. Организация, по мнению Трампа, хотела вытеснить доллар и лишить его доминирования. Поэтому президент США пригрозил, что введет пошлину 10% против всех государств, которые входят в объединение.

По словам Трампа, на следующий день после этих слов, БРИКС организовал встречу, на которую практически никто не приехал. О каком именно мероприятии говорил президент США, не уточняется.

8 июля политик отмечал, что в ближайшее время планирует ввести 10%-е пошлины на товары из государств БРИКС. Reuters отмечали, что Вашингтон планирует вводить тарифы против государств-участников объединения в случае «антиамериканских» политических действий с их стороны.

С 2024 года в БРИКС состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия.