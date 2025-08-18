Трамп анонсировал «большой прогресс» в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп сделал интригующее заявление в соцсети Truth Social, сообщив о «большом прогрессе по России» без конкретных деталей.

«Не отключайтесь», — добавил американский лидер, намекая на возможные важные developments в ближайшее время.

15 августа состоялась первая за годы личная встреча Трампа и президента России Владимира Путина. 18 августа запланированы переговоры Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. К обсуждению украинского урегулирования подключатся лидеры ЕС.

Это заявление последовало после переговоров на Аляске, которые обе стороны оценили как продуктивные.