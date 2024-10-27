Трамп: американских солдат не будет в других странах

Трамп пообещал не отправлять армию за рубеж при победе на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал не отправлять американскую армию воевать за границу при победе на выборах, пишет ТАСС .

«Вы не должны отправлять детей на войну. Я не буду отправлять вас сражаться и погибать в глупых иностранных войнах, которым нет конца», — сказал политик на митинге сторонников в Пенсильвании.

Трамп добавил, что когда он возглавлял американскую администрацию, Вашингтон не вел войны.

В случае победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис США будут воевать в других странах, отметил экс-глава Белого дома.