Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что назвать точные даты окончания мирных переговоров между Россией и Украиной сейчас сложно, но можно ожидать тотальную победу РФ, сообщает сайт MK.Ru .

«Сейчас ситуация, в рамках которой все ожидают встреч в Стамбуле, позволяет открыть новые треки для переговоров. Как мы знаем, на последних переговорах была договоренность, касающаяся того, что сейчас осуществляется процесс обмена удерживаемыми лицами», — сказал эксперт.

По его словам, за последний месяц стороны около 10 раз обменялись пленными, включая мирных жителей и детей, а также телами погибших солдат. Это говорит о позитивной тенденции в отношениях.

Кроме того, по его словам, украинский режим все еще пользуется переговорами в своих интересах и не стремится выполнять политические договоренности.