«Тот же самый Чубайс». Илон Маск не нужен России, заявил Стас «Ай, как просто!»

У американского миллиардера, политика, инженера и основателя компании SpaceX Илона Маска нет общего пути с Россией, считает блогер Стас Васильев (Стас «Ай, как просто!»). Он поставил американца в один ряд с покинувшим Россию экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и бизнесменом Михаилом Прохоровым.

Васильев считает, что Маск — капиталист, поэтому хочет иметь как можно больше денег. По мнению Стаса «Ай, как просто!», миллиардер не сможет зарабатывать баснословные суммы в России.

«Нет у Илона Маска с Россией абсолютно никакого пути, никаких точек пересечения, потому что Россия — не та страна, с которой Илон Маск сможет заработать денег, не та страна, которая даст свободу его бизнесу. По сути Илон Маск — это тот же самый Прохоров, тот же самый Чубайс», — сказал Васильев в эфир радио Sputnik.

Блогер также уверен, американский бизнесмен не нужен России.