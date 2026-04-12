Толпа надругалась над чучелом премьера Израиля Нетаньяху в Испании
В Испании взорвали чучело премьера Израиля Нетаньяху
Чучело премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сожгли в Испании. Инцидент стал еще одним витком эскалации в конфликте Тель-Авива и Мадрида, сообщает Mash.
11 апреля Нетаньяху пообещал Испании появление проблем из-за критики атак ЦАХАЛа по Ливану. В прошлом мадридские политики множество раз говорили о незаконности ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану.
Также Испания не хотела «оказывать поддержку агрессорам».
На опубликованной записи рядом с огромным чучелом Нетаньяху взрываются фейерверки. Затем взрывается сама фигура.
8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Тем не менее, Израиль продолжил атаковать ливанскую «Хезболлу».
