Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с RT отметил, что попытка атаки ВСУ на государственную резиденцию президента России в Новгородской области стала очередным подтверждением недоговороспособности киевских властей.

«Ночная атака беспилотников ВСУ на резиденцию президента Российской Федерации в очередной раз показала недоговороспособность киевского режима. Зеленский пытается выторговать приостановление огня на линии фронта — и в то же время инициирует террористическую атаку почти сотней дронов в ночное время, в преддверии новогодних торжеств», — подчеркнул парламентарий.

Толмачев обратил внимание, что атака произошла в период дипломатических попыток урегулировать конфликт. По его словам, действия украинских властей являются сигналом для третьих сторон о ненадежности Киева как партнера.

«В разгар попыток цивилизованным путем урегулировать конфликт нелегитимный глава нелегитимного режима инициирует акт агрессии в адрес первого лица России. Для третьих сторон это очередной сигнал о ненадежности Киева как партнера, свидетельство его крайней нецивилизованности. Европейским политикам на заметку — готовы ли они официально признать террориста ровней себе?» — добавил депутат.

В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эта атака не останется без ответа.

Профессор академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отметил, что действия Зеленского окончательно дискредитировали его и поставили в сложное положение американского лидера Дональда Трампа.

