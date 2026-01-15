Тимошенко заявила, что ее счета в украинских банках заблокированы

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, сообщила в соцсети Facebook*, что ее счета в украинских банках заблокированы и она не может внести за себя залог в 1,15 млн долларов.

«Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу… Но не можешь этого сделать, потому что твои счета заблокированы еще до решения суда», — сообщила она.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начали проводить обыски в киевском офисе политика в ночь среду. Также антикоррупционные органы нагрянули к ней в частную резиденцию.

Сама Тимошенко заявляет, что невиновна. Она назвала обыски «пиар-ходом» — якобы конкуренты таким способом хотят избавиться от нее. По словам Тимошенко, 30 «вооруженных до зубов мужчин захватили здание, взяли в заложники сотрудников», но ничего не нашли.

Тимошенко ранее уже попадала под следствие на Украине. В 2001 году ее обвиняли в контрабанде газа, женщина провела в СИЗО около 40 дней. В 2011 она стала фигуранткой дела о превышении должностных полномочий и провела в заключении 2,5 года.

