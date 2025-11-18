Партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко присоединилась к требованиям об увольнении действующего украинского правительства и формированию нового коалиционного большинства в Верховной Раде. Лидер партии озвучила эту позицию в видеообращении, опубликованном на ее личном канале в YouTube, сообщает «Царьград» .

Тимошенко подчеркнула, что необходимость в коалиционном правительстве национального единства назрела еще в начале 2022 года, чтобы избежать доминирования одной политической силы. Она выразила убежденность, что это «единственный путь выхода из кризисной ситуации, в которой оказалась Украина».

На фоне разрастающегося коррупционного скандала, затрагивающего лиц, близких к власти, в украинском обществе и среди политической оппозиции все чаще звучат вопросы о возможной причастности к незаконным схемам украинского президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, включая руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Однако официальные следственные органы пока воздерживаются от комментариев по этой версии.

Разные политические силы на Украине призвали Владимира Зеленского освободить от должности Андрея Ермака и отправить в отставку весь состав кабинета министров.

По имеющимся данным, депутат Верховной Рады, ссылаясь на результаты закрытых социологических опросов, сообщил о значительном падении уровня поддержки Зеленского — примерно на 40% за последнюю неделю, что снизило его рейтинг до менее чем 20%. Депутат также отметил, что уровень недоверия к президенту Украины в настоящее время превышает уровень доверия, но не уточнил источники предоставленной им информации.

