Times: Зеленский не спасет ВСУ от поражения атакой на Курскую область

Как пишет журналист Майкл Кларк в Times, Украина готова принести в жертву солдат и технику, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление ВС РФ. При этом данное стратегическое военное решение вполне в стиле Зеленского — самонадеянное и рискованное.

По мнению журналиста, исход предстоящих битв в конфликте с Россией будет решен не в пользу украинской армии. Атака бойцов ВСУ в Курской области не изменит ход боевых действий.

С 6 августа ВСУ атакуют Курскую область РФ. Украинцы бьют по мирным жителям и гражданским объектам. В результате нападения есть погибшие и раненые. ВС России активно выдавливают противника с приграничной территории.

Еще в приграничных областях — Курской, Белгородской и Брянской — был введен режим контртеррористической операции (КТО). В Курской действует и режим ЧС федерального характера.