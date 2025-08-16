Times: Трамп сделает Зеленского «козлом отпущения» в случае провала переговоров
Фото - © РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп может сделать украинского коллегу Владимира Зеленского «козлом отпущения», если усилия США по посредничеству в решении украинского конфликта провалятся. Глава Соединенных Штатов сам косвенно указал на это, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Times.
Трамп намекнул на это, сказав, что дальнейший прогресс в подписании соглашения по Украине зависит от Зеленского.
Times напомнило, что на встрече Трампа и президента России Владимира Путина стороны договорились по ряду пунктов. Однако по одному из них, наиболее важному, еще есть шансы достичь договоренностей.
Издание допускает, что Трамп мог иметь в виду запрет на вступление Украины в НАТО, требования к Зеленскому освободить незаконно занимаемую должность президента, а также невозможность присоединения страны к Евросоюзу. Неизвестно, согласится ли Киев на пункты, о которых договорились Москва и Вашингтон.