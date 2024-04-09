TikTok разрабатывает аналог Instagram*

TikTok создает приложение для публикации фото и текстов

TikTok создает приложение, которое составит конкуренцию Instagram*, пишет ТАСС со ссылкой на портал TechCrunch.

Компания готовит программу для создания фото с текстами и возможностью делиться ими, — заявил представитель соцсети порталу.

Новое приложение могут назвать TikTok Notes, его появление уже анонсируют на различных платформах.

Ранее в 2022 году соцсеть TikTok ограничила распространение нового контента для российских пользователей.

*соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.