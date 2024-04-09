TikTok разрабатывает аналог Instagram*
TikTok создает приложение для публикации фото и текстов
TikTok создает приложение, которое составит конкуренцию Instagram*, пишет ТАСС со ссылкой на портал TechCrunch.
Компания готовит программу для создания фото с текстами и возможностью делиться ими, — заявил представитель соцсети порталу.
Новое приложение могут назвать TikTok Notes, его появление уже анонсируют на различных платформах.
Ранее в 2022 году соцсеть TikTok ограничила распространение нового контента для российских пользователей.
*соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.