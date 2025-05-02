The Times: Вашингтон обеспокоен развитием космических технологий Москвы и Пекина

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США раскрыли союзникам секретные данные о космических программах КНР и РФ

Соединенные Штаты начали делиться сверхсекретной информацией о космической деятельности России и Китая с партнерами по разведывательному альянсу «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), пишет ТАСС .

Как сообщает The Times, это изменение политики свидетельствует о растущей озабоченности Вашингтона космическими амбициями конкурентов.

Данные собираются подразделением Space Delta 9 Космических сил США на базе в Колорадо и включают тактику наблюдения за иностранными спутниками с помощью высокоточных камер, проводя анализ потенциально угрожающей деятельности российских и китайских аппаратов.

Британский коммодор авиации Эн-Джей Стрингер стал одним из первых иностранных офицеров, допущенных к этой программе. Ему продемонстрировали методы, которыми американские системы приближаются к спутникам других государств для детальной фотосъемки и оценки их возможностей.

Причины изменения политики связано со стремительным развитием китайских космических технологий — Пекин инвестирует 11 млрд долларов ежегодно в космическую разведку, и успехи России в создании противоспутниковых систем.

«Мы готовимся к сценарию, которого все надеются избежать», — заявил полковник Рамзи Хорн, командующий Space Delta 9.

Эксперты расценивают этот шаг как признак формирования новой стратегии коллективной космической безопасности среди западных союзников.