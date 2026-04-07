The Times: новый верховный лидер Ирана находится без сознания

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сейчас находится без сознания.Он не может управлять страной, сообщает «Подъем» .

Об этом написала газета The Times со ссылкой на данные разведок США и Израиля.

В документе с информацией разведки указано, что Хаменеи не может сейчас принимать решения. Лидер станы лечится в городе Кум, расположенном в 130 км от Тегерана.

Как уточнило издание, с начала американо-израильской операции на Ближнем Востоке это первый случай, когда раскрыто местонахождение Хаменеи. Считалось, что Верховный лидер Ирана был тяжело ранен в ногу после первых американско-израильских ударов 28 февраля. С тех пор Хаменеи не появлялся на публичных выступлениях.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля 2026 года. Иран в ответ атаковал Израиль и военные базы Штатов на Ближнем Востоке. Военные действия продолжаются до сих пор.

