The Economist: Запад боится территориального компромисса по Украине
Европейские политики выражают серьезную озабоченность возможными результатами предстоящей встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа. Как сообщает The Economist, союзники Украины опасаются, что американский президент может пойти на «грязную сделку», которая поставит Киев в безвыходное положение.
После состоявшегося онлайн-совещания Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сохраняются опасения, что Вашингтон продолжает настаивать на территориальном обмене.
«Каким-то образом обсуждение признания российского контроля над оккупированными территориями переросло в разговоры о передаче России большего количества земель», — отмечает издание.
Особую тревогу у европейских партнеров вызывает влияние бизнес-партнера Трампа по недвижимости Уиткоффа, известного своей поддержкой масштабного американо-российского соглашения.
«Его участие в переговорах обычно шло во вред Украине», — подчеркивает The Economist.
Киев, со своей стороны, выдвигает четкое условие: любые переговоры о территориях должны начинаться только после полного прекращения огня. Как предупреждают украинские источники, иной подход откроет «ящик Пандоры».