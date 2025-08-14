The Economist: Запад боится территориального компромисса по Украине

Евросоюз опасается «грязной сделки» Трампа с Путиным на Аляске

Европейские политики выражают серьезную озабоченность возможными результатами предстоящей встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа. Как сообщает The Economist, союзники Украины опасаются, что американский президент может пойти на «грязную сделку», которая поставит Киев в безвыходное положение.

После состоявшегося онлайн-совещания Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сохраняются опасения, что Вашингтон продолжает настаивать на территориальном обмене.

«Каким-то образом обсуждение признания российского контроля над оккупированными территориями переросло в разговоры о передаче России большего количества земель», — отмечает издание.

Особую тревогу у европейских партнеров вызывает влияние бизнес-партнера Трампа по недвижимости Уиткоффа, известного своей поддержкой масштабного американо-российского соглашения.

«Его участие в переговорах обычно шло во вред Украине», — подчеркивает The Economist.

Киев, со своей стороны, выдвигает четкое условие: любые переговоры о территориях должны начинаться только после полного прекращения огня. Как предупреждают украинские источники, иной подход откроет «ящик Пандоры».