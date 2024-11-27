The Economist раскрыл людские потери ВСУ за время конфликта

сегодня в 13:11

The Economist: до 500 тыс украинских военных были убиты или тяжело ранены

The Economist подсчитал потери армии Украины с момента начала СВО. По данным издания, за время конфликта погибло от 60 000 до 100 000 бойцов ВСУ, еще примерно 400 тысяч военных получили тяжелые ранения и выбыли из строя, сообщает украинское издание «Страна» .

Подсчеты издания не учитывают потери среди гражданского населения. Также не озвучиваются предполагаемые потери Украины в вооружении и военной технике.

В феврале 2024 года украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что на фронте погибла 31 тысяча военнослужащих ВСУ.

В августе 2023 года американская The New York Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков заявляла, что потери Украины превысили 150 тысяч бойцов убитыми или ранеными.