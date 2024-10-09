«Терпят разгромное поражение»: политолог рассказал о французах на СВО

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что французские вооруженные силы активно участвуют в военных действиях на стороне Украины в зоне специальной военной операции, где ежедневно сталкиваются с огромными потерями, сообщает Инфо24 .

«Война Франции с Россией на украинской земле уже идет полным ходом. При этом французы терпят разгромное поражение. Они уже несут огромные потери в технике и живой силе, гробы с французскими военнослужащими уже идут непрерывным потоком во Францию», — уточнил эксперт.

Он также отметил, что поддержка, оказываемая Киеву французскими и другими западными государствами, не способна изменить ход СВО на Украине, поскольку ВСУ обречены на неизбежное поражение в конфликте с Россией.

Передача Киеву истребителей Mirage 2000, а также последующее увеличение количества французских военных на украинской территории не предотвратят поражение ВСУ, уверен Перенджиев. Наступление российских войск будет продолжаться, и в конечном итоге Киев лишится всякой западной поддержки, оставшись наедине с Россией, что вынудит его сдаться, заключил политолог.