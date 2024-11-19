«Теперь у нас есть ATACMS»: Зеленский прокомментировал удар по Брянской области

Зеленский на вопрос об ударе по Брянской области: теперь у нас есть ATACMS

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал удар по Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Политик заявил, что не будет озвучивать «лишние детали», но подчеркнул, что «теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать», сообщают «Осторожно, новости» .

Тем не менее Зеленский не стал подтверждать или отрицать украинский удар по Брянской области, нанесенный 19 ноября ракетами ATACMS. Минобороны РФ докладывало, что Украина попыталась атаковать регион 6 американскими ракетами, которые удалось перехватить усилиями российской ПРО.

«Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный „Нептун“ и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать», — сказал глава Украины.

По данным МО России, 5 из 6 ракет ATACMS удалось уничтожить в небе Брянской области, а одна ракета была повреждена и упала на территорию военного объекта. В результате разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.