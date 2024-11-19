«Теперь у нас есть ATACMS»: Зеленский прокомментировал удар по Брянской области
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал удар по Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Политик заявил, что не будет озвучивать «лишние детали», но подчеркнул, что «теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать», сообщают «Осторожно, новости».
Тем не менее Зеленский не стал подтверждать или отрицать украинский удар по Брянской области, нанесенный 19 ноября ракетами ATACMS. Минобороны РФ докладывало, что Украина попыталась атаковать регион 6 американскими ракетами, которые удалось перехватить усилиями российской ПРО.
«Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный „Нептун“ и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать», — сказал глава Украины.
По данным МО России, 5 из 6 ракет ATACMS удалось уничтожить в небе Брянской области, а одна ракета была повреждена и упала на территорию военного объекта. В результате разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.