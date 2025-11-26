Старший научный сотрудник центра европейских исследований института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко заявил, что выход Польши из Евросоюза, о котором сейчас много пишут в западных СМИ, вполне возможен, сообщает Общественное Телевидение России .

По его словам, главная цель ЕС — это укрепление антироссийской коалиции, а Польша и Украина конкурируют между собой в сельском хозяйстве, и это мешает.

«Поэтому, возвращаясь к вопросу (о Polexit — ред.), эта тенденция будет продолжаться, будет обостряться внутри страны. (Президент Кароль — ред.) Навроцкий еще побывал в Штатах, встречался с (главой США Дональдом — ред.) Трампом и заручился его поддержкой», — сказал эксперт.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на выступлении в сейме обвинил президента страны Кароля Навроцкого в подготовке к выходу из ЕС. Его слова вызвали паническую реакцию в украинских СМИ.

