Тему Украины трижды обсудят в ООН

сегодня в 23:49

Россия и западные страны запросили заседания Совбеза ООН по Украине

Москва инициировала формальное и неформальное заседания Совбеза ООН по вопросу поставок западного оружия Украине, сообщил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.

Встреча может пройти 31 октября. На ней поднимут вопросы военной поддержки Киева, отметил Полянский.

На 25 октября планируется неформальная встреча по Курской области.

«Будет много свидетельств, в том числе и от первого лица». — указал дипломат в своем Telegram-канале.

Западные страны запросили заседание Совбеза по Украине на 21 октября для обсуждения гуманитарной ситуации, хотя большинство членов ООН «интересуют уже совсем другие темы», отметил Полянский.