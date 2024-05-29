Telegraph: Зеленского призвали не давить на НАТО касаемо вступления Украины

Украинского лидера Владимира Зеленского попросили не давить на членов Североатлантического альянса по поводу вступления Киева в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Авторы статьи отмечают, что ряд высокопоставленных чиновников из Альянса обратились к президенту Украины по итогам саммита в Литве в 2023 году. Отмечается, что поддерживающие прием Киева в блок страны, включая Британию, создали «слишком сильное давление» вокруг этого решения.

«Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС», — сказано в публикации.

Газета отмечает, что украинские власти не смогут продвинуться в вопросе членства в НАТО на грядущем саммите из-за опасений втягивания Альянса в конфликт с РФ. Анонимные дипломаты утверждают, что лидеры блока предложат «мост» к вступлению в качестве поддержки процесса.

«Пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству становится короче», — сказали дипломаты.