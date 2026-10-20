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Литва, Швеция и Норвегия принимают меры вплоть до экспроприации в отношении сотен домов россиян у стратегических объектов, сообщает «Царьград» .

Об этом рассказала Telegraph со ссылкой на собственное расследование. По данным издания, западные чиновники рассматривают такую недвижимость как угрозу безопасности.

«В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода „троянского коня“», — рассказал бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас, чьи слова привела газета.

Как отмечает «Царьград», публикация не содержит доказательств использования домов не по назначению и подтверждений угрозы со стороны России.

Ранее Telegraph писала об опасениях европейской разведки в отношении российской собственности за рубежом, в том числе храмов Русской православной церкви.

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