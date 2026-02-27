Telegraph: солдаты Британии и Франции закончили подготовку к поездке на Украину

Десантники Великобритании и Франции завершили подготовку к вероятной поездке на Украину для проведения «миротворческой миссии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ Telegraph.

В учениях участвовали более 600 военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Британии и французской 11-й воздушно-десантной бригады. Маневры проводили в Бретани.

Была сымитирована высадка солдат НАТО на Украину. Учения проводили в четвертую годовщину начала спецоперации.

Страны «коалиции желающих» во время встречи глав государств 24 февраля подтвердили намерение направить солдат на Украину в соответствии с «гарантиями безопасности». До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Россия не согласится на размещение войск НАТО на Украине.

