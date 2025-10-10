Telegraph: Норвегию ждут санкции, если Трамп не получит премию мира

сегодня в 03:53

Трамп выступит против Норвегии в случае отказа в Нобелевской премии

Согласно информации The Daily Telegraph, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения повышенных торговых пошлин против Норвегии в случае, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему Нобелевскую премию мира, сообщает «КоммерсантЪ» .

По данным издания, среди возможных ответных мер также обсуждаются призывы к сокращению закупок норвежских энергоресурсов и ограничение дипломатических контактов с Осло.

Трамп неоднократно заявлял о своих претензиях на престижную награду, ссылаясь на свою роль в урегулировании семи международных конфликтов за второй срок президентства, включая недавнее соглашение между Израилем и ХАМАС

Объявление лауреата премии мира запланировано на 10 октября в Осло.