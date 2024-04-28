Telegraph: Лондон хочет разработать свои гиперзвуковые ракеты к 2030 году

Британия хочет догнать Россию, КНР и США, разработав и поставив на вооружение гиперзвуковые крылатые ракеты к 2030 году, пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Военные хотят достичь скоростных показателей с числом Маха выше пяти. При этом вооружение должно быть создано силами исключительно британских инженеров.

«Подобные передовые проекты возможны только благодаря новым огромным инвестициям, которое правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации», — рассказал один из источников издания в Минобороны королевства.

Британский премьер Риши Сунак ранее анонсировал перевод оборонной промышленности страны на военные рельсы. Расходы на это будут доведены до 2,5% ВВП с нынешних 2,3%.

По данных The Daily Telegraph, разработка указанного вооружения находится на начальной стадии. Также пока неясно, откуда будут запускаться ракеты: с земли, воздуха или моря. При этом некоторые материалы для ракет даже не существуют, поэтому их разработка будет происходить с нуля.