Тела трех убитых в 2023 году заложников наши в Газе

Военные ЦАХАЛ обнаружили в секторе Газа тела трех израильских заложников, которые были убиты 7 октября 2023 года, пишет ТАСС .

«С прискорбием сообщаю, что прошлой ночью силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности вызволили тела наших заложников Шани Лук, Амит Бускилы и Ицхака Гелернтера, которые были взяты в заложники во время резни ХАМАС 7 октября и были убиты ХАМАС», — заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Эти люди, по его словам, в момент нападения палестинских боевиков были на музыкальном фестивале «Нова» на границе с анклавом. Именно там погибла значительная часть жертв атаки радикалов в тот день.

Представители Хамас, как сказал Хагари, забрали тела в сектор Газа. Теперь их останки доставили в Израиль и провели опознание.