Техническое увольнение: Подоляк вернулся в офис президента Украины

сегодня в 16:23

Лещенко и Подоляк были переназначены на свои должны в офисе президента Украины

Советники главы офиса президента Украины Сергей Лещенко и Михаил Подоляк были уволены «технически», они восстановлены в должностях, сообщает РБК .

Ранее украинские СМИ со ссылкой на официальное заявление администрации сообщили, что Лещенко и Подоляк были уволены.

Лещенко заявил, что из-за отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака увольняются все его советники.

«Но я и Подоляк — мы переназначены на должности советников офиса Зеленского», — сказал Лещенко в эфире канала «Рада».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с поста главы офиса президента. Этому предшествовали обыски у Ермака, проводимых НАБУ и САП в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере.

Отставка связана с громким коррупционным делом Тимура Миндича, которого считают «кошельком» украинского лидера. Украинский суд ранее принял решение о заочном аресте предпринимателя.

