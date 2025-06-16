Тегеран: арестованы двое подозреваемых в связях с Моссадом

Иран заявил о задержании израильских агентов с взрывчаткой и дронами

Иранские силовые структуры сообщили о задержании двух человек, подозреваемых в связях с израильской разведкой Моссад, пишет РИА Новости .

При обыске в пригороде Тегерана был обнаружен значительный арсенал: более 200 килограммов взрывчатых веществ, 23 беспилотных летательных аппарата, а также пусковые установки с системами наведения.

«Задержанные планировали серию атак на стратегические объекты страны», — заявил представитель правоохранительных органов Ирана.

В официальном заявлении подчеркивается, что этот инцидент подтверждает «продолжающуюся подрывную деятельность Израиля против безопасности Ирана».

Информация о задержании появилась на фоне резкого обострения отношений между Тегераном и Иерусалимом. Аналитики обращают внимание на необычно крупный объем изъятой взрывчатки — 200 кг достаточно для организации нескольких мощных терактов.