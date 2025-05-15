ТАСС: шанс на старт переговоров России и Украины остается

Шанс того, что переговоры между делегациями из России и Украины в турецком Стамбуле начнутся, еще есть. Об этом ТАСС рассказал источник.

До этого в СМИ появилась информация о том, что переговоры между РФ и Украиной якобы начались. Однако источник ТАСС назвал эти заявления ложью.

Ранее сообщалось, что самолет президента Украины Владимира Зеленского готовится вылететь из Анкары в Стамбул.

Переговоры между Москвой и Киевом должны были начаться 15 мая в 10:00. Затем их перенесли на «после обеда». Однако встреча так и не стартовала до сих пор.