ТАСС: противники закона об иноагентах начали стычки с полицией в Тбилиси
В Тбилиси манифестанты устроили драку с полицией
Протестующие против принятого закона об иноагентах в Тбилиси начали стычки с полицией, силовики применили газ, сообщает ТАСС.
Полиция в Тбилиси у здания парламента применила перцовый газ против протестующих, уточняет агентство.
О последствиях беспорядков информации нет.
Ранее манифестанты подошли к зданию грузинского парламента.
17 апреля грузинский парламент одобрил законопроект об иноагентах. Однако против высказались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и представители Запада.
В Тбилиси проходят митинги, которые перерастают в противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.