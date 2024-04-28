ТАСС: противники закона об иноагентах начали стычки с полицией в Тбилиси

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В Тбилиси манифестанты устроили драку с полицией

Протестующие против принятого закона об иноагентах в Тбилиси начали стычки с полицией, силовики применили газ, сообщает ТАСС .

Полиция в Тбилиси у здания парламента применила перцовый газ против протестующих, уточняет агентство.

О последствиях беспорядков информации нет.

Ранее манифестанты подошли к зданию грузинского парламента.

17 апреля грузинский парламент одобрил законопроект об иноагентах. Однако против высказались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и представители Запада.

В Тбилиси проходят митинги, которые перерастают в противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.