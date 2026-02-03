сегодня в 20:14

ТАСС: переговоры по Украине в Абу-Даби остаются в силе

Новый этап переговоров по урегулированию украинского конфликта остается запланированным на 4–5 февраля 2026 года. Территориально делегации России, США и Украины встретятся в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Формат в силе, переговоры пройдут 4–5 февраля», — сообщил источник агентству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей корректировке работы украинской делегации на переговорах. Такое заявление прозвучало после совещания, посвященного анализу последствий недавних повреждений энергетической системы страны.

Предполагается, что консультации пройдут в трехстороннем формате с участием представителей России, США и Украины. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, состав российской делегации по вопросам безопасности изменениям не подвергнется. СМИ сообщают, что Вашингтон на переговорах представит специальный посланник президента США по вопросам мирного урегулирования Стивен Уиткофф.

Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Украинскую сторону в трехсторонней рабочей группе возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

